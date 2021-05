Paura per Ubaldo Righetti, malore per l'ex Roma durante una partita di padel: è ricoverato

L'ex calciatore, 58 anni, è cosciente, tenuto sotto osservazione e non sarebbe in pericolo di vita

Ubaldo Righetti, difensore della Roma dello scudetto nel 1983, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea dopo un malore, probabilmente un infarto, che ha accusato nella giornata di ieri mentre giocava a paddle con alcuni amici. L'ex calciatore, 58 anni, è cosciente, tenuto sotto osservazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Originario di Sermoneta, in provincia di Latina, oltre a quella della Roma, per 7 anni, ha vestito le maglie di Pescara, Lecce e Udinese. Dopo essere stato per anni una voce radiofonica nell'etere romano, oggi l'ex romanista è un opinionista di Roma Tv, il canale tematico giallorosso, dove analizza ogni partita insieme ad altri ex come Ruggiero Rizzitelli e Vincent Candela.