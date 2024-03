Furio Camillo: accoltella un uomo dopo che gli rifiuta una sigaretta

Un uomo è stato ferito con un coltello al braccio per aver rifiutato una sigaretta a uno sconosciuto. E' successo in zona Furio Camillo al Tuscolano.

Secondo quanto riferito dalla vittima, un cittadino romeno di 35 anni, questi stava camminando intorno alle 19 in via Paolo Paruta, insieme ad altri amici. Ad un tratto un uomo si è avvicinato, chiedendo una sigaretta. Alla risposta di rifiuto, si è allontanato per tornare dopo poco armato di coltello, col quale ha ferito al braccio destro il romeno e fuggire.

Sul posto sono sopraggiunte le volanti della squadra mobile e le pattuglie dei commissariati San Giovanni e Romanina, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e degli amici, per poi mettersi sulle tracce dell'aggressore. Rintracciato, è stato identificato in un 45enne con precedenti di polizia e denunciato per lesioni aggravate. Il 35enne è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo.