Zuffa tra mamme per una lite tra le figlie: donna colpita al viso con un cacciavite

Una lite tra ragazzine diventata in una discussione tra le madri, degenerata poi in violenza. Succede al Tuscolano, dove una donna di 48 anni è stata denunciata con l’accusa di tentato omicidio per avere colpito un’altra donna al viso con un cacciavite.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì, e l’intera scena si è consumata in via Vivante, davanti agli occhi dei passanti spaventati, che hanno chiamato il 112. Le due ragazzine, entrambe dodicenni, si sono messe a discutere, la mamma di una è intervenuta e ha preso le difese della figlia, allontanando l’altra. Che è andata a casa e ha riferito quanto accaduto alla madre: tempo pochi minuti e la discussione riprendeva, stavolta molto più accesa, tra le due adulte. . Prima gli insulti, poi gli spintoni, infine una delle due mamme ha tirato fuori un cacciavite e ha colpito l’altra allo zigomo. Pochi millimetri e il colpo sarebbe finito nell’occhio.

Nel frattempo sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno diviso le due donne e portato quella che aveva il cacciavite, in commissariato. La mamma ferita, una donna di 48 anni, è stata invece portata dall’ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove è attualmente ricoverata.