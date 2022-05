A Roma tornano i turisti (e i borseggiatori)

Frontiere ormai (quasi tutte) riaperte, grandi eventi e bella stagione, e Roma torna a riempirsi di turisti desiderosi di immergersi nella “Dolce Vita” dopo due anni di restrizioni. L’entusiasmo nel passeggiare ai Fori Imperiali e sorseggiare un aperitivo tra le pittoresche vie della Città Eterna, però, per alcuni viene offuscato da un altro fenomeno che caratterizza la Capitale: la possibilità di finire vittime di borseggi, furti e scippi perpetrati proprio ai danni di sfortunati (o incauti) turisti.

Le denunce e gli arresti degli ultimi giorni testimoniano così, indirettamente, come la città sia tornata a popolarsi: le vittime predilette sono loro, i turisti, che si aggirano per le strade con sguardi colmi di meraviglia troppo spesso distanti da zaini, borse e marsupi che penzolano da schiene e spalle e restano alla mercé dei (sempre più abili) malintenzionati, soprattutto sui mezzi pubblici affollati e tra i dehor di bar e ristoranti.

Numerosi gli interventi su metro e bus da parte delle forze dell’ordine. Nel migliore dei casi la malcapitata vittima si accorge di essere stata derubata e lancia subito l’allarme, così da consentire a carabinieri e polizia di intervenire immediatamente e procedere con l’arresto e la restituzione del bottino; nei peggiori invece se ne accorge soltanto una volta scesa dal mezzo o rientrata in albergo, vedendo sfumare la possibilità di tornare in possesso di documenti e denaro trafugati.

Soltanto nell’ultima settimana i carabinieri hanno arrestato in flagranza una decina di persone sorprese a borseggiare turisti sulla metro A, sul bus e in alcune strade del centro: tra le vittime cittadini sloveni, israeliani, coreani e anche italiani, derubati mentre si spostavano da un capo all’altro della città.

Tanto per fare qualche esempio: due notti fa un turista coreano è stato aggredito e rapinato dello smartphone davanti alla stazione Termini da due uomini sulle trentina (poi arrestati dai carabinieri) che lo hanno avvicinato con la scusa di dover fare un telefonata. Stessa sorte toccata poco prima a un turista sudamericano.

Qualche notte prima una 27enne americana è stata sorpresa alle spalle da un uomo in zona Circo Massimo, schiaffeggiata e derubata del cellulare: vacanza romana rovinata dallo choc, dalla paura e dalla corsa in commissariato per denunciare. E in zona Colosseo agiva una gang di borseggiatrici che presidiava la stazione della metro prendendo di mira sempre i turisti in attesa dei treni: a scoprirle e arrestarle i poliziotti del commissariato Celio.

L’elenco potrebbe proseguire ancora, ed è inevitabilmente destinato ad aumentare con l’inizio della stagione delle ferie e il continuo avvicendarsi di turisti in città. Le forze dell’ordine dal canto loro continuano a presidiare le zone più a rischio, da Monti a Trastevere passando per Colosseo ed Esquilino, potenziando i controlli nelle stazioni e nelle zone del centro storico maggiormente frequentate.