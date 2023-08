I tesori di Roma senza controllo, turisti scavalcano i cancelli al Colosseo

Si vedono due giovani che scavalcano e non resistono al fascino del Colosseo di notte. Eludono i controlli e riescono a entrare all'interno di una delle sette meraviglie del mondo. Lo hanno fatto superando la cancellata e oltrepassando lo spuntone della recinzione, per poi atterrare illesi, il tutto in pochi secondi.

Attimi che sono stati ripresi da un cellulare di un passante, che ha così immortalato i due (presunti) turisti. Immagini che sono state diffuse da 'Welcome To Favelas' e raccontano come i due siano riusciti a sparire tra i cunicoli. Una bravata che potrebbe costare cara alla coppia (se riconosciuta), che rischia una denuncia per invasione di edificio con una pena prevista che arriva fino a tre anni di reclusione, e include il pagamento di una sanzione che va da 103 euro a 1.032 euro.

Il Colosseo alla mercé dei turisti

Non è chiaro quando sia avvenuta la scena, ma basta leggere i commenti sotto il post per rendersi conto di quanto la trasgressione sia ormai diventata una prassi. Qualcuno racconta di violazioni continue, con i pic-nic improvvisati.

Una meta preferita da turisti e dalle coppie che la scelgono per appartarsi in una delle location più gettonate in assoluto. Testimonianze che raccontano di come le maglie dei controlli siano larghe e che fanno il paio con gli sfregi al Colosseo dei turisti, come nei casi della diciottenne svizzera o della coppia di turisti ripresa e finita su Reddit.

Le polemiche sui controlli

Vicende di un Colosseo violato che riporta l'area del parco archeologico sotto i riflettori a distanza di due settimane dal concerto del rapper Travis Scott, andato in scena al Circo Massimo e accompagnato da polemiche tra l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato e la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

Lo show dell'artista, con sessantamila persone, ha alimentato la discussione sulla tutela del patrimonio di Roma. Giovani e meno giovani hanno ballato e saltato per tutta la sera tanto che molti si sono lamentati dell'effetto-terremoto prodotto dallo show, portando la direttrice Russo a intimare pure lo stop dei concerti al Circo Massimo.

Eppure la cronaca, proprio in quella notte, ha raccontato anche di un ragazzo che si era intrufolato furtivamente nell'area del parco archeologico. Il tutto sempre senza alcun controllo.

A commentare il fatto ci pensò proprio Onorato con un video fiume su Instagram puntando il dito sui mancati controlli. Uno sfogo che ha preceduto la telefonata tra il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro Giuliano Sangiuliano. L'obiettivo per il futuro sarà quello di rafforzare i controlli. Nel frattempo i tesori nel parco archeologico di Roma continuano a essere violati.