Turisti accerchiati e rapinati, così colpiscono tre giovani ladre

Turisti accerchiati e rapinati a Roma. A ripulirli, tre giovani ladre. Tre nomadi, una di 18 e le altre due di 20 anni. Tutte già note per i loro precedenti. Il trio è stato adocchiato dai carabinieri, che da tempo erano sulle loro tracce. I militari hanno deciso di pedinarle a distanza per monitorare i loro movimenti, tra i vari gruppi di turisti presenti nell’area di San Pietro e Ottaviano.

Dopo aver agganciato alcuni turisti stranieri, si sono posizionate in modo coordinato: due ai lati della vittima, quasi a contatto per impedirle di accorgersi di quanto le stava accadendo, mentre la terza si è posizionata alle spalle. Con una mossa fulminea è riuscita ad infilare la mano nella borsa e ad estrarne il portafoglio, per poi riporlo di nuovo al suo interno dopo aver notato i militari avvicinarsi. Le tre sono state immediatamente bloccate e la vittima, una cittadina colombiana, a Roma per turismo, che non si era ancora resa conto di nulla è stata informata dei fatti dai carabinieri intervenuti.

Accompagnate in caserma e sono state sottoposte in regime degli arresti domiciliari. In mattinata sono state condotte nelle aule di piazzale Clodio, dove, al termine dell'udienza gli arresti sono stati convalidati.