Turisti aggrediti e rapinati davanti alla stazione Termini

Turisti nel mirino di una coppia di rapinatori seriali che, secondo le indagini, colpivano nella zona della stazione Termini in quello che era diventato il "loro" territorio di caccia. A ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due uomini di 34 e 33 anni, gravemente indiziati di rapina e furto aggravato.



La notte scorsa, i carabinieri in transito in via Giolitti, sono stati fermati da un turista sud coreano. L'uomo ha raccontato che poco prima, due persone lo avevano aggredito e rapinato del suo smartphone e del borsello che portava a tracolla. Durante le ricerche in zona, i militari hanno intercettato un altro turista sud americano, che ha raccontato di essere stato derubato del telefono dagli stessi soggetti con la scusa di dover effettuare una telefonata urgente e ha fornito ulteriori dettagli utili all'individuazione dei due indagati.

Arrivati in piazza Fanti, i carabinieri hanno riconosciuto due uomini che corrispondevano alle descrizioni fornite dalle due vittime ed hanno deciso di bloccarli. La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire e restituire lo smartphone e la somma di 600 dollari rapinati al turista sud coreano, che li ha riconosciti quali autori dell’aggressione e della rapina subita pochi minuti prima. I fermati sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato per entrambi.