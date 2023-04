Choc a Roma: seguono turisti verso l'ostello, puntano pistola al collo di una donna e li rapinano

Hanno seguito due turisti americani davanti all'ostello dove alloggiavano a Roma, poi hanno puntato una pistola al collo della donna, minacciato l'uomo e hanno rapinato entrambi di soldi, gioielli e smartphone. Il colpo è andato in scena nella zona della stazione Termini, alle 5 del mattino di venerdì scorso.

A ricostruirlo sono stati gli agenti della polizia di Stato del commissariato Viminale che hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 21enne della Libia e di un 19enne tunisino poiché gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata a mano armata in concorso tra loro.

La rapina

Secondo quanto ricostruito, nel rientrare all'interno della struttura i due turisti americani sono stati avvicinati da due giovani. Uno dei due li ha seguiti fino alla porta d'ingresso per poi bloccarli e, dopo aver afferrato al collo una delle due vittime gli ha rubato 50 euro, un Iphone 13 e una collana in oro.

Nel frattempo il complice ha bloccato la donna puntandole la pistola al collo, rapinandola di 250 euro in contanti, una collana in oro, un Iphone 11, la borsa contenente un portafogli, i documenti personali e una carta di credito.

L'indagine

Grazie alle immagini di videosorveglianza dell'ostello, le descrizioni delle vittime e la geolocalizzazione dei telefoni cellulari gli agenti hanno concentrato le ricerche nelle zone limitrofe, individuando i due soggetti in via del Castro Pretorio.

Fermati e sottoposti a perquisizione personale, il 21enne e il 19enne sono stati trovati in possesso della refurtiva e riconosciuti poi dalle vittime alle quali è stata restituita la merce rubata. A seguito di convalida del fermo il gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto per i due uomini la custodia cautelare in carcere.