Termini, tentano di rapinare un turista e picchiano l'amico: arrestati due borseggiatori

Hanno cercato di rapinare un turista di Hong Kong e poi hanno aggredito l’amico che era con lui. È successo intorno alle 22.30 di sabato 23 giugno davanti alla stazione Termini, nella zona che si affaccia su piazza dei Cinquecento.

Due arresti

Per i fatti, due borseggiatori peruviani di 21 e 33 anni sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Esposizione e delle Volanti. Sono ancora in corso le indagini da parte del commissariato Viminale. Previsto per domani, lunedì 24 giugno, il giudizio direttissimo. Nella notte tra il 21 e il 22 maggio a Termini, sempre nella zona di piazza dei Cinquecento, un 41enne somalo è stato accoltellato da un connazionale. La zona è considerata una delle più calde della città, costantemente sotto la lente delle forze dell'ordine, che svolgono qui servizi di controllo definiti “ad alto impatto”. Sempre a maggio, inoltre, in via Marsala, a due passi dalla stazione Termini, un uomo è stato aggredito, derubato di cinque euro e minacciato con un paio di forbici.