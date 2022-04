La storia dei turisti derubati del camper a Roma. Nel mezzo c'erano anche due gatti e un cane

Hanno rubato il camper ad una coppia lituana, ma dentro c'erano anche un cane e due gatti. Vittima del furto una coppia in vacanza a Roma che aveva parcheggiato il camper in zona Torre Maura a Roma, in via Piovanelli. La coppia lituana ha denunciato il furto avvenuto ieri verso le 13, con l'aiuto dei volontari dell'Enpa.

Il cane, Nora, una meticcia senza microchip è stata trovata questa notte e portata a Muratella mentre dei due gatti, Piccolo e Kitas, e del camper non si ha notizia. L'Ente Nazionale Protezione Animali che ha soccorso la coppia già nelle prime ore, lancia un appello a tutti i cittadini, in primis romani, per ritrovare il camper dei turisti lituani e ha aperto una raccolta per chi volesse aiutarli.

La sezione di Roma dell’Enpa sta seguendo da vicino la coppia di turisti che, "oltre ad essere provati e sotto shock, parlano solo inglese e stanno avendo difficoltà in tutte le piccole cose": "Non hanno i mezzi per muoversi, il b&b che li ospita non accoglie animali e devono quindi trovare una struttura dove poter stare con Nora che, per fortuna, è stata trovata questa notte e portata al canile di Muratella".

L’Enpa confida che l’Ambasciata Lituana aiuti ora i suoi concittadini in difficoltà e, nel frattempo, ha aperto una raccolta per chi volesse aiutare la coppia in queste ore difficili: "Siamo stati in contatto con la signora tutta la notte – racconta Maurilia Amoroso dell’Enpa di Roma – e stiamo cercando di aiutarli a ritrovare i loro gatti e a superare questi momenti difficili in cui hanno perso tutto e si ritrovano da soli in una città straniera grande come Roma. Abbiamo cercato di aiutarli anche nelle cose pratiche, come sporgere denuncia, perché parlano solo inglese e sono comprensibilmente molto frastornati".