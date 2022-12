Ponte dell’Immacolata, i turisti riempiono Roma e si impennano furti e borseggi

Tornano i turisti per le strade della Capitale in occasione del ponte lungo dell’Immacolata, tornano ladri e borseggiatori decisi ad approfittare della calca e degli occhi rivolti alle bellezze della Capitale e alle luminarie natalizie per mettere a segno colpi.

Negli ultimi giorni i carabinieri del gruppo di Roma, coordinati dalla procura, hanno raddoppiato i controlli proprio per prevenire questo genere di episodi, e hanno arrestato otto persone con l’accusa di furto con destrezza, stessa accusa mossa a un donna che è stata invece bloccata prima di mettere a segno il colpo ed è stata denunciata.

I primi arresti sono avvenuti sulla banchina della fermata Cavour, all’interno della metro B, dove i carabinieri del comando di piazza Venezia hanno bloccato tre giovani donne di 17, 19 e 21 anni residenti nel campo nomadi di via Salviati subito dopo averli visti sottrarre il portafoglio dalla borsetta di una turista italiana. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, mentre per le due maggiorenni scattati gli arresti domiciliari. La minorenne è stata invece trasferita nel centro di prima accoglienza per minori di via Virginia Agnelli.

Altri due arresti sono stati portato a termine in via del Corso, nella zona dello shopping: i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno fermato una 22enne straniera, senza fissa dimora e già nota ai militari, subito dopo aver sottratto un portadocumenti a una turista straniera, impegnata a scegliere alcuni capi d’abbigliamento dagli scaffali. Poco dopo è stato il turno di una coppia di cittadini cubani, 29 anni lei e 34 lui, sorpresi a rubare il telefono cellulare dalle tasche del cappotto di una giovane studentessa italiana intenta a provare alcuni capi d’abbigliamento nei camerini.

Venerdì sono stati invece arrestati due cittadini romeni, entrambi di 34 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici. I due erano stati notati dai militari aggirarsi con fare sospetto tra alcuni passanti, pedinati e poi bloccati nei pressi di ponte Umberto I, subito dopo aver sottratto lo zaino a una donna che si era distratta scattando alcune foto.

In piazza del Popolo è toccato invece a una 34enne che ha preso di mira un carabiniere fuori servizio. Insieme con una complice, che è riuscita a fuggire, ha provato a sottrarre il portafogli aprendogli la cerniera del giubbotto, ma il militare se n’è accorto e l’ha subito bloccata. Per lei è scattata le denuncia, mentre per tutti gli altri è stato convalidato l’arresto.