Turisti derubati vicino al Colosseo, il gps li porta nel campo rom

Erano arrivati a Roma da qualche giorno per godersi le bellezze del Colosseo, dei Fori Imperiali e delle altre meraviglie della Capitale, ma la loro vacanza si è trasformata in un incubo. Vittima una famiglia di turisti americani che ha subito un furto all'interno di un minivan che aveva noleggiato per muoversi tra le numerose attrazioni.

Dopo averlo parcheggiato di sera nelle vicinanze del Colosseo per una passeggiata, al loro ritorno hanno trovato il finestrino del mezzo rotto e tutte le loro valigie con effetti personali, vestiti, diversi dispositivi elettronici, erano stati rubati. Tra questi dispositivi uno, rimasto acceso, è stato fondamentale perché grazie al gps è stato possibile rintracciare i movimenti dei ladri.

Così i turisti hanno deciso di seguire il segnale che li ha portati campo rom dell'Albuccione, alle porte della Capitale. La famiglia ha subito contattato i carabinieri della stazione di Tivoli Terme che, insieme ai colleghi della sezione radiomobile, hanno fatto ingresso nel campo dove in una baracca è stata trovata gran parte della refurtiva nella disponibilità di un uomo di 27anni e una donna di 30.

I due, gravemente indiziati del delitto di ricettazione in concorso, sono stati denunciati. La refurtiva è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato calorosamente i militari per il rapido intervento.