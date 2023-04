Rubavano le borse ai turisti nei bar del Centro storico con l'aiuto di un ombrello

Usavano il manico di un ombrello per agganciare le borse lasciate sulle spalliere delle sedie, all'interno di bar e ristoranti, per poi dileguarsi col bottino mentre ignari turisti continuavano a bere e mangiare inconsapevoli. Due uomini, un cittadino peruviano di 43 anni e un cileno di 23, sono stati arrestati venerdì 7 aprile dai carabinieri del comando di piazza Venezia.

Con il sensibile aumento dell'afflusso turistico nella Città Eterna, dovuto alle festività pasquali, i carabinieri hanno intensificato i controlli antiborseggio nelle strade del centro. Ed è così che solo nella giornata del 7 aprile i militari hanno messo le manette a quattro persone in due servizi differenti. Due di queste, cittadini sudamericani entrambi uomini e senza fissa dimora, sono state fermate in via dei Sepenti, nel rione Monti. I due "soci in affari" sono entrati in bar e dopo aver perlustrato il locale, girando tra i tavoli, con l'aiuto del manico di un ombrello hanno agganciato lo zaino di una turista scozzese, per poi raggiungere l'uscita. I militari in servizio, rigorosamente in borghese, li hanno intercettati e fermati, recuperando lo zaino e il suo contenuto: carte di credito, contanti e documenti. Una volta acquisita la denuncia della turista, i due sono stati arrestati.

Per le stesse motivazioni a due passi da via Condotti, in via Mario de' Fiori, i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno "pizzicato" una coppia di cubani - 39 anni lui, 34 lei - che avevano appena preso una borsa agganciata a una spalliera, all'interno di un ristorante. La proprietaria della borsa, una turista della Repubblica Ceca, non si era accorta di nulla e stava per dire addio a contanti, carte di credito, documenti personali e smartphone. Per fortuna, anche in questo caso, i militari in borghese mimetizzati tra i clienti hanno fermato la coppia di ladri arrestando entrambi. Arresti, sia questo sia il precedente, tutti convalidati nel corso delle udiense a piazzale Clodio.

Con i 4 fermi di venerdì, i carabinieri fanno sapere che dall'inizio del 2023 sono in totale 21 le persone arrestate con l'accusa di furto, solo nel centro storico della Capitale.