Turisti borseggiati mentre passeggiano nel centro della capitale, 5 arresti

I turisti continuano essere le vittime preferite dai borseggiatori. Nelle ultime ore, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 5 persone, gravemente indiziate di furto con destrezza in concorso.

In via del Tritone, i militari hanno ammanettato tre cittadini cubani, di 65, 61 e 51 anni, tutti disoccupati, senza fissa dimora e con precedenti, bloccati subito dopo aver asportato una borsa, contenente 100 euro e documenti personali, ai danni di una turista italiana, approfittando di un suo momento di distrazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

In via Urbana, gli stessi carabinieri hanno invece arrestato in flagranza di reato, due cittadine romene, di 20 e 19 anni, entrambe provenienti dal campo nomadi Anagnina, con precedenti, bloccate subito dopo aver sfilato, dall’interno di una borsa, un paio di occhiali del valore di 1000 euro, ad una turista straniera. Anche in questo caso la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima. Tutti gli arrestati sono stati condotti in caserma e trattenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria.