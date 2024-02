Benvenuti a Roma: così i viaggiatori in arrivo a Termini finiscono nel mirino dei borseggiatori

Si aggirano fra i turisti. Pronti a colpire. Nel mirino i viaggiatori in arrivo alla stazione Termini. Alle prese con bagagli, prenotazioni in hotel o con le prenotazioni delle auto a noleggio. Basta un attimo di distrazione - anche indotta - e si ritrovano senza trolley, bagagli e valige. Un pessimo biglietto da visita per la Capitale, ma non sempre i manolesta riescono vincitori. Tre i ladri finite in manette, arrestati dagli agenti della polizia ferroviaria.

Turisti borseggiati nella hall dell'hotel

Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, nel corso dei servizi di repressione dei reati predisposti nell’area della stazione di Roma Termini, ad arrestare due persone. Gli agenti della polizia ferroviaria dapprima hanno notato i due soggetti aggirarsi con fare sospetto all’interno dello scalo ferroviario dell'Esquilino e successivamente dirigersi in via Marsala e fermarsi davanti all’entrata di un hotel.

All’interno dell'albergo numerosi turisti con i bagagli al seguito. I due uomini sono entrati quindi all’interno della struttura ricettiva e mentre uno cercava di distrarre gli addetti alla reception presenti nella hall, l’altro si è impossessato della borsa di un turista adagiata su un trolley. Gli agenti, che hanno assistito all'accaduto, hanno bloccato i due ladri e li hanno tratti in arresto. La borsa sottratta, contenente documenti, telefono cellulare e la somma di 800 Euro, è stata recuperata e restituita, integra del contenuto, al legittimo proprietario che ha proceduto alla formalizzazione della denuncia.

Noleggio auto con furto

Reception degli alberghi ma anche società di autonoleggio. Sempre la polizia ha infatti notato un uomo aggirarsi con fare sospetto all’interno dell’Ala Mazzoniana. L’uomo, dopo pochi minuti si è avvicinato a una comitiva di turisti che in quel momento era occupata nel disbrigo delle pratiche relative al noleggio di alcune autovetture. Approfittando della distrazione dei viaggiatori ha rubato uno zaino appoggiato su altri bagagli tentando di allontanarsi verso l’uscita posta di fronte a Via Giolitti.

Gli agenti, che hanno assistito alla scena, lo hanno prontamente bloccato e lo hanno tratto in arresto. La borsa sottratta, contenente documenti, telefono cellulare ed effetti personali per un valore di 500 Euro, è stata recuperata e restituita immediatamente alla legittima proprietaria che si è presentata negli uffici della polizia ferroviaria per la formalizzazione della denuncia.