Piazza Farnese, turisti sorpresi a fare il bagno nella fontana

La bravata è costata l'allontanamento dall’area del centro storico per 48 ore

Stavano facendo il bagno nella fontana di piazza Farnese quando sono stati sorpresi dai carabinieri della Stazione di Piazza Farnese e quelli dell'8° Reggimento Lazio che erano nella zona per i controlli anti movida. È quanto successo nella notte scorsa a Roma. I militari hanno così sanzionato i due giovani, un 21enne americano e una 20enne inglese, per un totale di 900 euro.

I turisti erano ancora con i vestiti indosso, mentre si immergevano nella fontana che affaccia sulla chiesa di Santa Brigida. La bravata, che per fortuna non ha provocato danni al patrimonio artistico, oltre alla multa, è costata ai due giovani anche l'allontanamento dall'area del centro storico per 48 ore.