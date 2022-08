I turisti accerchiati e borseggiati sulla banchina della metro

Dalla via Pontina alla banchina della metro per borseggiare passeggeri e turisti. Ad essere accerchiati e derubati marito e moglie, in vacanza a Roma. Sono poi stati i carabinieri del nucleo Roma scalo Termini ad intervenire presso la banchina della metropolitana linea A Termini dove hanno bloccato due nomadi, di 21 e 16 anni, entrambe domiciliate presso il campo di Castel Romano in via Pontina.

Le due ladre - poco prima - avevano circondato una coppia di turisti stranieri per derubarli del portafogli. I coniugi, accortisi del furto, hanno tentato di fermarle ma sono stati spintonati violentemente. Le due rom hanno quindi tentato la fuga ma sono state bloccate dai Carabinieri. La 16enne è stata arrestata mentre la 21enne è stata denunciata poiché in avanzato stato di gravidanza. Entrambe devono rispondere del reato di rapina impropria in concorso.