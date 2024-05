Borseggi in metro: accerchiano turisti e scappano con l'iPhone 14 all'apertura del vagone

Un modus operandi assodato. Vittime accerchiate, distratte e all'apertura delle porte dei vagoni la fuga a gambe levate con il maltolto. Due borseggiatori, all'opera sulla linea A della metro, che non avevano fatto i conti con i poliziotti in servizio antiborseggio, che li hanno fermati e arrestati.

Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale a intervenire dopo essere saliti, in borghese, alla fermata Termini, in quel momento particolarmente affollata da turisti stranieri, su un convoglio diretto a Ottaviano, proprio per un servizio antiborseggio.

Durante la sosta nella fermata Repubblica hanno notato salire a bordo due soggetti, conosciuti quali abituali borseggiatori, che hanno accodato immediatamente una coppia di turisti stranieri con al seguito un voluminoso trolley, posizionandosi uno di fronte e l’altro alle spalle degli ignari viaggiatori.

Fermo il treno alla stazione di Barberini i due sono entrati in azione: il ladro, coperto dai movimenti del proprio complice, con mossa fulminea è riuscito a sottrarre un telefono cellulare dalla tasca anteriore sinistra del turista opportunamente circondato. Poi la fuga dal convoglio.

A fermare la loro corsa i poliziotti che li hanno bloccati. Abbandonato dai ladri lo smartphone, lo stesso è stato recuperato dagli agenti che li hanno arrestati. Il turista, ancora ignaro dell’accaduto, è stato poi accompagnato negli uffici della polfer dove ha sporto regolare denuncia/querela in merito al furto subito, rientrando contestualmente in possesso del proprio telefono cellulare marca Apple modello Iphone 14 pro del valore di Euro 1.900.