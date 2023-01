Le turiste derubate dello zaino con i passaporti all'imbarco del traghetto

Una vacanza romana macchiata. Un furto che poteva creare numerosi problemi ad una coppia di turiste. A chiudere il cerchio con un lieto fine ci ha però pensato la polizia che ha recuperato il maltolto restituendolo alle vittime. Succede a Civitavacchia. Qui, due turiste del Kuwait, domenica scorsa, appena giunte in città in attesa di imbarcarsi il giorno successivo per una crociera, avevano subito il furto dello zaino contenente i loro documenti di viaggio, i passaporti e il denaro.

Le due donne, recatesi immediatamente negli uffici di polizia, molto agitate e spaventate, hanno raccontato l’accaduto all’agente impegnato nel servizio di vigilanza che immediatamente ha allertato le autoradio del commissariato. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito, grazie anche alla descrizione fornita dalle vittime, di rintracciare i due uomini che, riconosciuti dalle turiste, per guadagnarsi la fuga, avevano abbandonato lo zaino. Gli agenti dopo averlo recuperato e restituito alle legittime proprietarie, hanno denunciato i due soggetti poiché gravemente indiziati di furto aggravato.