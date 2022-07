L'odissea del gruppo di turiste rimaste "imprigionate" per un'ora in un ascensore della stazione

Sono rimaste bloccate per un'ora. A salvarle i vigili del fuoco e la polizia locale. Brutta avventura alla stazione ferroviaria di Tivoli per cinque turiste, di nazionalità messicana e statunitense, rimaste intrappolate all'interno dell'ascensore che collega le banchine dei binari con il sottopassaggio pedonale.

Dalle 17 circa di domenica pomeriggio, le malcapitate sono rimaste prigioniere per circa un'ora non senza problemi, causa il gran caldo della giornata. Sul posto è intervenuta una pattuglia del vicino comando della Polizia Locale di Tivoli che ha provveduto a verificare le condizioni fisiche delle turiste, nel frattempo erano riuscite ad aprirsi uno spiraglio per l'aria grazie all'aiuto di altre persone rimaste in superficie.

Sul posto, allertati, sono arrivati anche i vigili del fuoco, in attesa della ditta di manutenzione dell'ascensore i quali, alle 18 circa riuscivano a liberare le turiste, cinque donne di età tra i 41 e i 65 anni, che potevano cosi raggiungere gli altri compagni di viaggio, senza che nessuna di loro avesse bisogno di cure.