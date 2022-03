Due turiste salgono su un ponteggio per un selfie ma rimangono bloccate per ore

Abbracciate al freddo ed al buio su un ponteggio all'ultimo piano di un palazzo in Prati. Due fantomatiche ladre d'appartamento che invece si sono rivelate essere due giovani turiste impaurite salite su una impalcatura sino al terrazzino del sesto piano. Ma per quale motivo? Semplice, farsi un selfie dall'alto con le bellezze della Città Eterna e le sue luci notturne. A metterle in salvo la polizia.

Luci sospette sul ponteggio

L'intervento degli agenti dei commissariato Borgo e Prati di polizia intorno alle 3:30 della notte fra il 9 ed il 10 marzo, quando un residente ha udito dei rumori sospetti provenire da un ponteggio installato su una palazzina di via Terenzio. Da qui la chiamata al 112: "Ci sono dei ladri con delle torce che si stanno arrampicando sull'impalcatura. Li ho visti arrivare sino all'ultimo piano".

Impaurite sul terrazzo del palazzo

Una volta sul posto i poliziotti sono quindi entrati nella palazzina. Arrivati sul terrazzo dello stabile, e dopo essersi accertati che non ci fossero segni di effrazione su porte e finestre degli appartamenti del condominio, si sono trovati davanti due persone distese a terra. Due giovani ragazze tremolanti dal freddo, spaventate, abbracciate l'una all'altra per riscaldarsi e darsi coraggio.

Il selfie dall'alto

Gli agenti comprendono da subito che non si tratta di due topi d'appartamento e dopo averle tranquillizzate e riscaldate offrendo loro le loro giacche, chiariscono il giallo. Le due giovani infatti, come riferito dalle stesse agli agenti, avevano deciso di salire sull'impalcatura vicino alla struttura ricettiva dove erano ospiti, per scattarsi un selfie all'ultimo piano con sfondo Castel Sant'Angelo da un lato, la basilica di San Pietro ed il Cupolone dall'altro, ed il Pantheon.

Salite sull'impalcatura e scattate le foto le due giovani hanno avuto paura a scendere, spaventate dall'altezza e dalla scarsa visibilità e sono rimaste bloccate al freddo all'ultimo piano. Rinfrancate dai poliziotti le due sono quindi state salvate e fatte scendere dal ponteggio.

Il ritorno a casa

Accompagnate negli uffici del commissariato Prati di polizia, diretto da Luigi Mangino, sono quindi state identificate in due turiste svizzere di 17 anni, arrivate a Roma da due giorni per una breve vacanza insieme ad una terza amica, rimasta nella struttura ricettiva mentre le compagne di viaggio si arrampicavano sul ponteggio.

Informata l'autorità giudiziaria ed informati genitori delle minorenni, le ragazze sono state rilasciate e sono ripartite in mattinata alla volta della Svizzera. Vacanze romane che le due studentesse non dimenticheranno mai, magari proprio riguardando i selfie fatti dalla terrazza con lo sfondo della Città Eterna che solo per una fortunata casualità non si sono tramutati in una possibile tragedia.