Il turista ubriaco che lancia bottiglie contro i passanti

Ubriaco ha cominciato a lanciare bottiglie di vetro in strada contro i passanti. A dare vita all'agitata notte un turista americano di 26 anni, in stato di alterazione dovuta all'abuso di alcolici. E' accaduto in via del Viminale, in Centro.

Diversi passanti e abitanti di zona hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro. Il giovane alla vista dei militari ha dato in escandescenze e ha iniziato prima ad insultarli e minacciarli per poi tentare di colpirli per sottrarsi all’identificazione.

Gli uomini dell'arma sono però riusciti a fermarlo e calmarlo fino all’arrivo di un’ambulanza che lo ha trasportato al policlinico Umberto I. Il 26enne è stato denunciato per getto di cose pericolose, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.