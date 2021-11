Turista derubata del portafogli, torna indietro con la metro e trova il ladro ancora in banchina

Si è accorta di essere stata alleggerita del portafogli mentre la metropolitana era già ripartita notando due uomini sgattaiolare sulla banchina. La turista, una cittadina spagnola, non si è però scoraggiata, è scesa alla fermata successiva, ha preso il primo treno per tornare indietro ed una volta in stazione si è trovata davanti uno dei ladri che l'avevano appena derubata. E' successo alla fermata della linea A Barberini dove i carabinieri della Stazione Roma Macao hanno poi denunciato a piede libero il complice di un uomo, un cittadino romeno di 53 anni nella Capitale senza fissa dimora e conosciuto alle forze dell’ordine, che si era reso responsabile del furto di portafogli ai danni della donna iberica.

Intervenuti i militari dell'Arma gli stessi hanno raggiunto e fermato il 53enne per un controllo, ma purtroppo la refurtiva non è stata rinvenuta, probabilmente portata via dal complice che, al momento, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sono stati sempre i carabinieri, in servizio alla stazione Roma San Pietro, nel corso di un servizio antiborseggio svolto in abiti civili, ad arrestare una cittadina argentina di 43 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpresa subito dopo aver sfilato il portafogli dalle tasche di una turista italiana che stava scendendo alla fermata della metropolitana linea A Repubblica.

I militari l’hanno immediatamente bloccata recuperando la refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria.