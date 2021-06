Secondo quanto riferito ai carabinieri di Bracciano i turisti erano giunti sulle rive del lago il 24 giugno, accampandosi con le proprie tende. Ieri intorno alle 10.30, il più giovane ha detto all'amico che avrebbe fatto una nuotata, indicando Trevignano Romano come direzione della nuotata. Entrato in acqua all'altezza della spiaggia adiacente il "Parco del lago" , del 22enne si sono perse le tracce.

Entra in acqua per una nuotata e scompare: ore d'ansia per un turista olandese