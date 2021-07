Turista disperso nel lago, a Bracciano arriva l'ambasciatrice olandese

Proseguono le ricerche del turista olandese Samuel Boujadi, disperso nelle acque del lago di Bracciano dalla mattina dello scorso 25 giugno. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, Milano e Reggio Calabria stanno proseguendo senza sosta il monitoraggio con l'uso di uno scan sonar in grado di perlustrare a oltre 150 metri di profondità. Da allora, di lui non si hanno più notizie e la speranza di trovarlo in vita non c'è più.

Nella giornata di mercoledì l’area di ricerca è stata visitata dall'ambasciatrice del Regno dei Paesi Bassi Desiree Bonis, che si è complimentata con i vigili del fuoco per l’impegno e la professionalità mostrata nelle complesse attività. Vista l'inefficacia delle ricerche effettuate fin d'ora i vigili del fuoco, nella giornata di ieri hanno fatto arrivare una imbarcazione di ricerca con strumentazione atta a scandagliare i fondali fino a trecento metri di profondità

Le operazioni di ricerca hanno visto impegnati più reparti dei vigili del fuoco: squadre ordinarie, elicotteri e droni, esperti di topografia applicata al soccorso e sommozzatori che, oltre alle numerose immersioni mirate su specifici obiettivi, hanno svolto ricerche con l’ausilio di sofisticate apparecchiature per la ricerca subacquea.