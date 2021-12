Scippa turista sul bus e la minaccia con una lametta

Aumentano gli interventi delle forze dell’ordine per scippi e furti sui mezzi pubblici. Tra venerdì e sabato i carabinieri hanno arrestato due persone, una con l’accusa di rapina impropria e ricettazione, l’altra per furto aggravato, per altrettanti episodi avvenuti su bus e tram.

Sabato pomeriggio i carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato un 45enne di origini slovacche, senza fissa dimora, che a bordo di un bus in via Flaminia ha derubato una turista sfilandole il portafoglio dalla borsa e l’ha poi minacciata con una lametta spintonandola per fuggire alla prima fermata utile.

I carabinieri lo hanno bloccato poco dopo, trovandogli addosso il portafogli della donna e un altro portafogli, risultato rubato qualche ora prima.

In serata, invece, i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 25enne di origini cubane sorpreso a bordo del tram 8 che all’altezza della fermata di via Gioacchino Belli, approfittando della numerosa presenza di persone, ha derubato un 74enne sfilandogli lo smartphone dalla tasca del giubbotto. I carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di scappare scendendo dal tram alla fermata successiva “Mastai”.