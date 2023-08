Malore in vacanza, turista romano muore a Silvi Marina durante una passeggiata

Tragedia all'alba in Abruzzo. Un turista romano di 65 anni, proveniente dalla provincia di Roma, è morto in via Marconi, a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la causa della morte sia stata un arresto cardiaco, probabilmente dovuto a complicazioni cardiache, in particolare una fibrillazione ventricolare.

Nonostante i soccorsi del 118 siano intervenuti rapidamente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il turista, che era uscito per una passeggiata senza portare con sé i documenti, non è stato riconosciuto immediatamente. Dopo gli accertamenti, la procura ha permesso che il corpo fosse restituito ai familiari per le esequie.

I carabinieri della stazione di Silvi e della compagnia di Giulianova sono intervenuti sul luogo per condurre i necessari accertamenti.