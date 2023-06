Malore sulla Scala dei Turchi: morta turista romana di 41 anni

Tragedia in Sicilia dove una turista romana è morta in ospedale in seguito a un malore. Come scrive AgrigentoNotizie, la tragedia si è verificata mercoledì 21 giugno dopo che la 41enne, in vacanza con il fratello, è stata colta da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava sulla spiaggia della Scala dei Turchi. La donna era prima stata a pranzo in un locale, poi con il familiare si sono recati sulla spiaggia del comune di Realmonte.

All'improvviso la turista romana ha perso conoscenza. Il fratello ha subito chiesto aiuto e sull'arenile della Scala dei Turchi si è precipitata prima un'ambulanza del 118 e poi i sanitari dell'elisoccorso. Medici e operatori sanitari per circa 20 minuti hanno cercato - direttamente in spiaggia - di rianimare la donna, poi è stata caricata sull'elisoccorso e trasferita all'ospedale di Agrigento dove, appunto, è stata ricoverata in Rianimazione.

A distanza di 24 ore la tragedia, con i medici dell'ospedale San Giovanni di Dio che non hanno potuto più far nulla per la 41enne, se non accertarne il decesso. La salma, messa inizialmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, verrà trasferita a Roma dove sabato si terranno i funerali.