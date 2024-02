Turista rapinato, picchiato e spogliato in strada. I ladri gli portano via tutto, anche i vestiti

Assalito e minacciato con un coltello è stato rapinato dei vestiti e lasciato in strada seminudo. Vittima un giovane turista inglese. L'aggressione in via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini, nella zona dell'Esquilino.

Sono passate da poco le 5:00 della notte quando il giovane, un cittadino inglese in vacanza a Roma per turismo, viene assalito dalla banda. In tre, a bordo di un'auto bianca, una Fiat Punto, sono saliti con la vettura sul marciapiede e hanno sorpreso la vittima. Tre uomini - "tutti di colore" - come riferito in sede di denuncia.

Armati di coltello i malviventi hanno minacciato il giovane britannico e poi lo hanno aggredito a calci e pugni. Poi la rapina: la felpa, le scarpe, lo smartphone e il portafogli. Lasciato in terra ferito, e seminudo, la banda ha fatto perdere le proprie tracce fra le strade dell'Esquilino.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti, gli agenti del commissariato Esquilino e un'ambulanza del 118. Medicato sul posto il 23enne, i tre rapinatori potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.