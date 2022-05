La tecnica dello sgambetto: turista rapinato da tre giovani ladri

Accerchiato, sgambettato e poi rapinato. Vittima un turista straniero, finito nel mirino di tre giovani ladri. Sono poi stati i carabinieri a fermare la banda ed a restituire il maltolto all'uomo.

In particolare sono stati i militari della stazione Roma Macao, coordinati dalla procura della repubblica di Roma, ad arrestare in flagranza di reato due cittadini tunisini - entrambi senza fissa dimora di 18 e 19 anni – e denunciare a piede libero un 17enne tunisino gravemente indiziati di aver rapinato un turista, 36enne irlandese, in zona Castro Pretorio.

I tre, dopo aver avvicinato la vittima, lo hanno sgambettato facendolo cadere a terra e gli hanno poi sottratto lo smartphone che custodiva nella tasca dei pantaloni, dandosi immediatamente alla fuga per le vie limitrofe.

I carabinieri, in transito in quel momento, hanno udito le urla del 36enne e hanno inseguito i tre connazionali riuscendo a bloccarli dopo una breve fuga. Recuperata la refurtiva immediatamente riconsegnata alla vittima. Il minore è stato accompagnato presso una casa famiglia mentre i due maggiorenni, arrestati, sono stati portati e trattenuti in caserma fino all’udienza presso il tribunale di Roma, dove l’arresto è stato convalidato.