Turisti nel mirino: accerchiato dal branco e rapinato dell'orologio da 15mila euro

Turisti nella Capitale nel mirino dei malviventi. Lo sa bene un cittadino tedesco accerchiato e rapinato dal branco del prezioso orologio che portava al polso. La vittima è stata presa di mira la notte fra sabato e domenica mentre si trovata su via del Traforo, la galleria che collega via del Quirinale a via del Tritone, nel Rione Trevi, in Centro Storico.

Secondo quanto raccontato dal 51enne alla polizia in sede di denuncia, lo stesso stava tornando nel suo albergo poco dopo l'1:30 della notte dell'8 agosto. Dall'altro lato della strada ha incrociato un gruppo di quattro persone che lo hanno poi sorpreso alle spalle. Accerchiato dal branco è stato aggredito e costretto a consegnargli un orologio Hublot Classic Fusion del valore di circa 15mila euro, con la banda che si è poi data alla fuga.

Denunciata la rapina in commissariato sul caso indaga la polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a risalire ai malviventi.