Giovane turista schiaffeggiata e rapinata al Circo Massimo

Schiaffeggiata e rapinata in strada a due passi dal Circo Massimo. Vittima una giovane turista statunitense. L'aggressione a scopo di rapina poco dopo le 2:00 della notte fra il 9 ed il 10 maggio.

In particolare, secondo quanto riferito dalla 27enne nata in Usa alla polizia intervenuta in via della Greca, la ragazza è stata sorpresa alle spalle da "un uomo di colore, vestito di scuro". Poi le violenze, con la ragazza schiaffeggiata e rapinata dello smartphone. Il malvivente si è poi dato alla fuga con la refurtiva.

Scossa ma illesa, la 27enne ha rifiutato il trasporto in ospedale ed ha raccontato l'accaduto agli investigatori del commissariato Trevi di polizia che indagano sull'accaduto.