Termini: turista accerchiato, picchiato e rapinato da una gang

Accerchiato, picchiato e rapinato da una gang di malviventi. Notte movimentata nei pressi della stazione Termini. Vittima un turista originario del Marocco. L'uomo, mentre si trovava in via Gioberti, angolo via Amendola, all'Esquilino, è stato avvicinato da sconosciuti che, dopo averlo accerchiato e colpito alle spalle, lo hanno immobilizzato e rapinato della collana in oro che aveva al collo e del portafogli per poi fuggire a piedi.

La vittima ha poi richiesto aiuto a una pattuglia in transito dei carabinieri della stazione Roma Piazza Dante che, acquisite le descrizioni dei malviventi, ha iniziato a ricercarli nelle zone limitrofe, rintracciandone due.

Si tratta di un 26enne egiziano e un 21enne tunisino, entrambi senza dimora, che sono stati denunciati per rapina in concorso. Continuano le indagini per risalire al resto della banda.