Calci e pugni al turista borseggiato in metro: coppia in manette

Otto arresti nelle ultime 48 ore. I servizi anti borseggio messi in atto dai carabinieri di Roma hanno interessato le aree del Centro Storico maggiormente frequentate dai turisti, mezzi pubblici e le stazioni della metro di Roma.

Furti con destrezza sulla metro

In poche ore, in due diverse operazioni, i carabinieri della stazione Viale Eritrea hanno arrestato due persone all’interno della metropolitana per borseggio. Nello specifico, un cittadino di origini cubane di 33anni è stato sorpreso all’altezza della fermata Repubblica, subito dopo aver sottratto il portafogli a una turista irlandese, che non si era accorta di nulla. Invece, all’altezza della fermata metropolitana Spagna, gli stessi militari hanno arrestato un cittadino romeno di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso subito dopo essersi impossessato con destrezza di un telefono di una turista francese, che era in attesa del convoglio sulla banchina ferroviaria.

Turista picchiato dai borseggiatori

I carabinieri della stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un ragazzo e una ragazza entrambi romeni di 29 e 33 anni, sorpresi all’interno della metropolitana, subito dopo aver asportato il portafogli a un turista francese, che veniva colpito anche con calci e pugni dai due. Prontamente bloccati dai carabinieri, la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.

Derubati al tornello della metro

Tra via Caio Mario e via Germanico, due cittadini romeni di 20 e 23 anni, approfittando della folla creatasi per la fila ai tornelli d’ingresso della fermata metropolitana Ottaviano, sono stati sorpresi subito dopo aver asportato un portafogli dall’interno dello zaino di un turista indiano, che non si era accorto di nulla. Alla vista dei militari, i due hanno tentato una breve fuga a piedi, ma sono stati subito raggiunti dai carabinieri e arrestati. Refurtiva recuperata e riconsegnata alla vittima.

Ladro a Trastevere

I carabinieri della stazione di Roma Porta Portese hanno arrestato un romano di 54 anni, sorpreso subito dopo aver asportato il portafogli dalla borsa di una cittadina thailandese che si trovava all’interno di un negozio in viale Trastevere. Notato dai militari che hanno assistito alla scena, il 54enne ha tentato una breve fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari che sono riusciti a recuperare la refurtiva e riconsegnarla alla vittima.

Borseggi sul bus 64

A bordo dell’autobus di linea numero 64, altezza via Nazionale, i carabinieri della stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato un cittadino moldavo di 42 anni, sorpreso subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli a una turista israeliana.

Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.