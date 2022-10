La turista picchiata da una rapinatrice

Picchiata con violenza e rapinata della borsa. L'aggressione venerdì sera in via Gioberti all'Esquilino dove una transessuale colombiana di 50 anni ha colpito a calci e pugni una turista residente nella provincia di Pisa per poi derubarla.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Porta Pia di polizia. Ascoltata la vittima, i poliziotti hanno rintracciato la rapinatrice poco distante recuperando il maltolto.

Affidata alle cure del personale del 118 la turista toscana è stata trasportata al policlinico Umberto I con 25 giorni di prognosi. Accompagnata negli uffici di polizia la rapinatrice è stata identificata in una 48 colombiana, già conosciuta alle forze dell'ordine. L'autorità giudiziaria ha poi convalidato l'arresto.