Turista no mask in giro per Roma leva mascherina ad un carabiniere e viene bloccato

L'uomo prima era entrato in un minimarket, poi in strada ha aggredito i carabinieri

Domenica movimentata per un turista no mask in giro per Roma. L'uomo, olandese, intorno alle 22 è entrato in un minimarket di via Cavour senza mascherina iniziando a bere bibite da alcune lattine esposte. L'esercente, una volta notato che il turista non avesse intenzione di pagare, ha chiesto aiuto alle vicine pattuglie dei carabinieri che erano in zona per i controlli anti movida.

I militari, una volta individuato l'olandese ormai fuori dal locale, gli hanno intimato di indossare i dispositivi anti Covid ma lui - di tutta risposta - ha provato ad togliere la mascherina dal viso di un carabiniere, aggredendolo. Una volta bloccato è stato portato in caserma e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per non aver rispettato le norme anti contagio.