Karl Jacob, il turista di 29 anni morto a Roma. Si indaga per ricostruire le sue ultime ore

Karl Jacob Anders Ekman è morto a 29 anni, a Roma. Era in vacanza solo. E solo lo era anche quando precipitato sulla banchina del fiume Tevere all'alba di mercoledì 15 maggio. Un volo di quasi quindici metri prima dello schianto in una zona della movida della Capitale.

I carabinieri della compagnia di Trastevere hanno subito avviato indagini e stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di Karl Jacob. Sul posto anche i colleghi del nucleo investigativo, per i rilievi, e il medico legale. Sulla fronte è stata riscontrata una ferita compatibile con la caduta dall'alto.

Le indagini

Gli investigatori ipotizzano un tragico incidente. Il ragazzo, probabilmente ubriaco, sporgendosi dal parapetto di Lungotevere Sanzio potrebbe aver perso l'equilibrio finendo giù.

Probabilmente aveva trascorso la serata nei locali di Trastevere prima della passeggiata terminata in tragedia. Sarà comunque l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, a fornire ulteriori dettagli. In particolare si saprà con certezza se la vittima avesse consumato alcolici prima della caduta.

Le immagini

Nelle immagini immortalate dalle telecamere di zona si vedrebbe Karl Jacob Anders Ekman, poco dopo le 4 del mattino camminare in strada da solo, barcollando, e poi sporgersi dal parapetto che affaccia sulla banchina del Tevere. Poco prima delle 6 del mattino l'allarme del suo corpo ormai già senza vita.

In tasca il ragazzo aveva i documenti e la chiave di una stanza d'albergo. Gli investigatori sono anche risaliti al bed and breakfast in circonvallazione Gianicolense in cui alloggiava da qualche giorni. I carabinieri hanno allertato il consolato svedese a Roma e i familiari sono stati avvertiti. Resta al momento il mistero di una vacanza in solitaria finita in modo drammatico.