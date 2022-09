Il turista in vacanza a Roma che tenta un'estorsione ma trova la polizia ad arrestarlo

"Che brutta giornata", questa la frase in codice urlata da un uomo vittima di un tentativo di estorsione che ha poi permesso alla polizia di inseguire ed arrestare un ragazzo che gli aveva chiesto del denaro per restituirgli lo smartphone che gli era stato rubato poco prima in un locale. A finire in manette un 18enne britannico, che si trovava a Roma in vacanza.

I fatti sono accaduti la scorsa settimana quando un cittadino ucraino di 23 anni ha richiesto l'intervento al 112 dopo essersi accorto di essere stato derubato dell'iPhone 12 mentre si trovava in un locale in centro storico in compagnia di un amico. Una volta fuori dal club hanno provato a contattare il numero dello smartphone sparito trovando dall'altro capo del telefonino un uomo che - in inglese - ha risposto alla vittima riferendogli che gli avrebbe restituito il telefono in cambio di 300 euro (il cosiddetto cavallo di ritorno).

Informati gli agenti delle volanti e del commissariato Colombo di polizia, estorsore e ricattato si sono dati appuntamento davanti un bancomat di via Carlo Alberto, all'Esquilino. In possesso di un telefono cellulare in linea con i poliziotti, in attesa dell'arrivo dell'estorsore, la vittima ha atteso l'arrivo del giovane ed ha poi urlato la frase usata come codice per far intervenire gli agenti: "Una brutta giornata".

Una volta visti i poliziotti l'estorsore - in possesso dello smartphone rubato poco prima - si è dato alla fuga ma è stato fermato una volta arrivato in piazza Vittorio. Bloccato non senza difficoltà si è scagliato contro gli agenti ferendo un poliziotto, poi refertato in ospedale con 7 giorni di prognosi.

Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale il giovane è stato identificato in un cittadino britannico di 18 anni ed è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.