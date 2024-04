Gli saccheggiano l'auto mentre è a pranzo, le tracce del gps portano fino alla baraccopoli centrale dei furti

Una vera e proprio centrale dei furti, con trolley e prodotti rubati stipati nelle baracche. È quanto hanno scoperto nel campo rom dell'Albuccione, a Guidonia, i carabinieri di Tivoli che erano stati allertati dall'ennesima vittima dei ladri.

Tutto è iniziato quando un turista in visita al sito archeologico di Villa Adriana, si era fermato per una sosta. Un pranzo in un ristorante del posto. Tornando alla propria auto, però, ha trovato la sua BMW X3 con i vetri infranti e i suoi bagagli derubati. Fortunatamente, nel portafoglio era stato inserito un dispositivo Air Tag che ha permesso di localizzare la refurtiva all'interno del campo dell'Albuccione.

Ricevuto l'allarme, i carabinieri della stazione di Tivoli Terme si sono immediatamente attivati per recuperare i bagagli rubati. Le ricerche all'interno del campo hanno permesso di recuperare tutta la refurtiva all'interno di una baracca nella disponibilità di un uomo di 26 anni e due donne di 28 e 22 anni. Il materiale è stato subito riconsegnato al turista derubato che ha ringraziato i militari per il rapido intervento.

Proprio nel campo, i carabinieri hanno anche rinvenuto una grande quantità di oggetti, tra cui più di dieci trolley, due computer portatili, una fotocamera, numerosi attrezzi da lavoro e anche strumentazione medica, con grande probabilità anche questi provento di furto. Sul materiale trovato sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari. Le tre persone denunciate sono accusate di ricettazione in concorso.