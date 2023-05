Fingono di aiutare turista in metro e la derubano: "manolesta" bloccati prima della fuga

Momenti di tensione nella serata di giovedì 11 maggio a Roma quando, intorno alle 21, è scoppiato un parapiglia all'interno della stazione Repubblica, in banchina. Due persone di origini sudamericane hanno rubato il telefonino a una turista cilena dopo averla distratta con la scusa di chiedere una informazione.

La scena però è stata notata da un carabiniere libero dal servizio che si trovava in abiti civili. Il militare, appartenente alla stazione Tuscolana, è intervenuto e, sotto gli occhi dei presenti, li ha bloccati entrambi prima che potessero darsi alla fuga. I due hanno provato a divincolarsi in tutti i modi, ma non hanno avuto fortuna.

Il carabiniere ha così chiesto ausilio alla centrale operativa che ha inviato sul posto due autoradio, portando così in caserma la coppia di "manolesta". La refurtiva è stata restituita alla turista che accompagnata in caserma ha presentato denuncia querela nei confronti dei due uomini che l'avevano derubata. I due sono stati arrestati con l'accusa di furto in concorso e hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma.