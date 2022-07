Turista rapinata sulla metro, insegue banda di ladri e cade: in ospedale con frattura cranica

È stata accerchiata e rapinata su un vagone della metro A. Sono stati momenti di paura per una turista americana in vacanza a Roma. I fatti si sono consumati nello scorso fine settimana e resi noti soltanto oggi dalla questura.

Secondo la ricostruzione, la vittima all'altezza della fermata di Spagna si sarebbe accorta di un furto subito in metro della linea A, che procedeva verso Anagnina. Senza paura, la donna ha provato ad inseguire i malviventi, fuggiti lungo la banchina dopo aver azionato il freno d'emergenza del treno. In quel frangente la vittima però, dopo aver provato a scendere dal treno appena partito, è caduta a terra battendo violentemente la testa. Soccorsa immediatamente è stata portata in ospedale con una frattura cranica e una severa prognosi.

Nel frattempo gli equipaggi della squadra mobile e del commissariato di Viminale, attraverso l'acquisizione e la visione delle immagini di videosorveglianza della metropolitana si sono messi subito sulle tracce dei ladri. Il gruppo, composto da 4 persone, si vedeva mentre si allontanava velocemente dal treno dopo aver commesso il furto. Gli agenti, a quel punto, sono riusciti a riconoscere e fermare uno dei presumibili borseggiatori, una persona già nota alle forze dell'ordine.

Dall'analisi del suo smartphone, inoltre, sono stati individuati e successivamente fermati alla stazione Termini, gli altri complici. Erano tutti ritratti in una foto di gruppo pochi istanti dopo il furto e riconosciuti dagli investigatori come i quattro immortalati dalle riprese di videosorveglianza della metropolitana. Parte della banda è stata anche riconosciuta dalla vittima e del marito, presente durante i concitati momenti. Essendoci gravi indizi di reato raccolti ed il concreto pericolo di fuga dei 4, è stato disposto per loro il fermo di indiziato di delitto convalidato dall'autorità giudiziaria. La loro posizione resta al vaglio.