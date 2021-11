Turista fotografa la Fontana di Trevi, accerchiata e rapinata da banda di ladre

Stava fotografando la Fontana di Trevi quando è stata avvicinata e borseggiata da un gruppo di ladre. È quanto successo ieri pomeriggio, in uno dei luoghi storici di Roma. A ricostruire il fatto, i carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina che hanno arrestato tre donne di 20, 26 e 29 anni, domiciliate presso il campo nomadi di Castel Romano.

I carabinieri le hanno bloccate in via delle Muratte nei pressi della Fontana di Trevi dopo che avevano circondato una turista di 58 anni mentre stava scattndo qualche foto, derubandola del portafogli, sfilato dalla tasca del suo giubbotto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre le arrestate sono state portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. L'accusa è di furto aggravato in concorso.