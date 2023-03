Turista derubata della borsa mentre è seduta ad un bar del centro

Era seduta al tavolino di un bar del centro, in via delle Marutte, quando una donna - una 34enne cuabana - le ha rubato la borsa scappando via. È quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri a Roma. Vittima una turista americana soccorsa dagli agenti del I gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale.

La ventisettenne americana era seduta davanti ad un locale quando è stata derubata. È stata un dipendente del locale che dopo averla inseguita, ha avvisato gli agenti. La donna è stata fermata dagli agenti, arrestata e accompagnata negli uffici competenti. Le pattuglie hanno provveduto poi a restituire la borsa alla statunitense.