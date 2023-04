Anziana turista si perde nella calca del centro: salvata dalla polizia

Il tempo di fare una sosta alla toilette dopo pranzo, che la folla che in questi giorni popola le strade del centro della capitale ha letteralmente inghiottito il gruppo di croceristi con cui era arrivata per un tour delle bellezze di Roma. E così una turista britannica di 82 anni si è ritrovata all’improvviso da sola e senza punti di riferimento, andando nel panico.

Ad aiutare la donna a ricongiungersi al gruppo sono stati i poliziotti del I distretto Trevi Campo Marzio, in questi giorni impegnati nel controllo delle vie del centro proprio alla luce del grande afflusso di turisti per il ponte del Primo Maggio. Gli agenti sono stati avvicinati dalla turista in via dell’Impresa, e nonostante il suo panico e il fatto che parlasse solo inglese sono riusciti a capire che era arrivata la mattina con una nave da crociera e che si era separata dal gruppo, e dalla guida turistica, in via del Tritone, finendo per smarrirsi nel tentativo di ritrovarli.

Dopo diversi accertamenti e l’ausilio della Capitaneria di Porto di Civitavecchia i poliziotti sono riusciti a trovare la guida turistica e ha riunire la donna al gruppo senza conseguenze più gravi di un grande spavento.