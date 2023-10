Fontana di Trevi: borseggiatori rubano pochette e medicinali salvavita a una turista

Borseggiata della pochette contenente denaro, carte di credito e medicinali salvavita. A ringraziare i carabinieri una turista italiana in visita nella Città Eterna a cui poco prima due malviventi le avevano asportato con destrezza la borsa. Fermati dai militari del comando Piazza Venezia la coppia di manolesta - due cittadini romeni di 20 e 23 anni - sono stati arrestati con la refurtiva riconsegnata alla vittima.

Gli arresti nell'ambito dell'attività svolta dagli uomini dell'Arma del gruppo di Roma per arginare l’annoso fenomeno dei borseggi sui mezzi pubblici della Capitale ai danni dei turisti. Nove le persone arrestate, tra cui una 18enne in stato interessante.

Nello specifico, i carabinieri della Stazione di Roma Macao in due diverse attività, hanno arrestato in flagranza due persone. All’interno della metropolitana Repubblica, i militari hanno sorpreso una giovane di 18 anni di etnia rom incinta, subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli di un turista francese.

Qualche ora dopo, questa volta all’altezza della fermata metropolitana Spagna, i carabinieri della Stazione di Roma Macao, hanno sorpreso un cittadino cubano di 36 anni, subito dopo aver asportato dal taschino di un turista americano il telefono, che prontamente è stato rinvenuto e restituito alla vittima. Condotto in caserma, il 36enne nel tentativo di sottrassi all’identificazione ha più volte spintonato e offeso gl uomini dell'Arma. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre alla fermata metropo Spagna, i carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato un cittadino cileno di 31 anni, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma, che è stato sorpreso dai militari subito dopo essersi impossessato con destrezza del telefono e del portafogli di una turista italiana. Refurtiva recuperata e restituita alla vittima.

I militari della stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un cittadino cubano di 34 anni e un cittadino cileno di 46 anni, che a seguito di un controllo presso la fermata metropolitana Flaminio, sono stati trovati in possesso di carte di credito e documenti rubati, di proprietà di una cittadina francese, che non si era accorta del furto. Rintracciata dai carabinieri, la vittima, è ritornata in possesso dei suoi documenti e delle carte di credito, mentre i due indagati sono stati condotti in caserma.

I carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato un cittadino romeno di 32 anni, sorpreso alla fermata metropolitana Colosseo subito dopo essersi impossessato del telefono di una turista della Nuova Zelanda.

Alla fermata della metropolitana Repubblica, i militari della stazione di Roma Salaria hanno arrestato un cittadino cubano di 40 anni, sorpreso subito dopo essersi impossessato del portafogli di un turista austriaco.

Tutte le vittime dei furti hanno presentato regolare denuncia querela e gli arrestati sono stati tutti convalidati dal tribunale di Roma.