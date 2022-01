Termini: borseggiata da banda di ladre mentre attende la metro in banchina

La modalità è quasi sempre la stessa: puntano una turista magari distratta dall'uso del telefono ed attendono l'arrivo della metro in stazione. Nel momento in cui la vittima di turno sale sul convoglio viene accerchiata e spintonata con una delle ladre che solitamente l’alleggerisce del portafoglio o della borsa per poi scappare velocemente assieme alle complici. Uno scenario che si è riproposto alla fermata Termini della linea B della metropolitana dove i carabinieri hanno poi fermato la banda.

In particolare sono stati i militari del nucleo scalo Termini ad arrestare 4 giovani cittadine bosniache, tutte domiciliate nella baraccopoli di Castel Romano e già conosciute alle forze dell’ordine, sorprese subito dopo aver sfilato il portafogli dalle tasche di una turista 32enne della provincia di Genova che stava attendendo l’arrivo della metropolitana sulla banchina della linea B. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita, mentre le 4 giovani indagate dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Sempre alla stazione Termini sono state denunciate a piede libero due donne (una romana di 49 anni e una originaria di Torino di 37 anni, entrambe senza fissa dimora) per l’inosservanza al daspo urbano cui erano sottoposte. Stessa sorte, poco dopo, per un 43enne di Ciampino, denunciato dai carabinieri per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Roma.

Sono stati sanzionati, invece, per aver violato il divieto di stazionamento nella stazione Termini 4 cittadini italiani: nei loro confronti i militari dell'arma hanno emesso l’ordine di allontanamento per 48 ore.

Intorno allo scalo ferroviario, inoltre, sono stati identificati e sanzionati un cittadino del Senegal di 39 anni, una donna della provincia di Napoli di 49 anni e altre 5 giovani nomadi provenienti dall’insediamento di Castel Romano, tutti sorpresi a bordo dei mezzi pubblici in arrivo o in partenza da piazza dei Cinquecento sprovvisti delle mascherine ffp2 obbligatorie.

Al Colosseo, i carabinieri del comando Roma piazza Venezia hanno sorpreso 4 cittadini del Bangladesh, tutti nella Capitale senza fissa dimora, che stavano allestendo le loro bancarelle abusive di chincaglieria, proponendole in vendita a passanti e turisti. La merce trovata in loro possesso – aste per selfie, teli poncho, power bank, braccialetti – è stata sequestrata mentre per gli ambulanti abusivi sono scattate le sanzioni amministrative e l’emissione dell’ordine di allontanamento dal Centro Storico per 48 ore.