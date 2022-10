Turista finlandese derubato blocca la ladra sotto metro Spagna

Attimi di tensione tra le banchine e i tornelli della metro Spagna nell'affollato sabato pomeriggio romano. Un turista finlandese di 58 anni, derubato del portafogli sui convogli della linea A, ha individuato la ladra e, dopo averla intercettata, l'ha immobilizzata a terra a poca distanza dai tornelli.

I fatti alle 17. Il furto, secondo quanto poi accertato dai carabinieri, sarebbe avvenuto nel tratto tra Barberini e metro Spagna. Ad agire un gruppo di rom. Tra loro dei minori. Vittima del borseggio la compagna del turista, con quest'ultimo che, individuata la ladra, ha iniziato a rincorrerla per poi bloccarla, anche grazie ad una guardia giurata, poco prima dei tornelli.

Immobilizzata a terra, la ladra - poi identificata per una minore di etnia rom nata e residente ad Aprilia, già nota alle forze dell'ordine per altri episodi analoghi - ha iniziato a urlare: "Non respiro, lasciami andare, mi stai facendo male". A riportare la calma l'arrivo dei carabinieri della compagnia Roma centro.

Ricostruita la situazione, i militari hanno recuperato la refurtiva e l'hanno consegnata ai turisti. La quindicenne è stata accompagnata in caserma e, informato il magistrato per il tribunale dei minori, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato e borseggio, e riaffidata ai genitori. In fuga le sue complici.