Solo, senza voce e documenti: l'incredibile disavventura di un turista austriaco

Storia a lieto fine per un turista austriaco che ha perso l’uso della parola dopo essersi sentito male all’interno della basilica di San Pietro. Una vicenda da romanzo che si è risolta nel migliore dei modi visto che l’uomo, nonostante il grande spavento, sembrerebbe adesso stare bene.

Sabato 11 novembre, infatti, un turista classe 1942 proveniente dall’Austria stava ammirando la cupola della basilica di San Pietro quando, improvvisamente, ha cominciato a non sentirsi bene. L’uomo era stato infatti colpito da un grave ictus ed era stato soccorso dal personale medico della città del Vaticano. Ricoverato prima all’ospedale Santo Spirito, è stato poi trasferito all’ospedale San Camillo di Roma.

L’uomo senza identità

Il problema è che il turista, a causa del malore, aveva smarrito i suoi documenti. Non solo. L’ictus era stato talmente grave che l’uomo non riusciva neanche più a parlare. Una situazione veramente drammatica. Per questo, il personale medico dell’ospedale romano ha contattato le forze dell’ordine per chiedere un aiuto al fine di rintracciare parenti o amici dell’uomo presenti in Italia.

Due sole parole

Ad intervenire sono stati gli agenti della polizia di stato del distretto Monteverde che sono riusciti a comunicare con l’uomo tramite un foglio ed una penna. Il turista, tanto era grav la situazione, non era riuscito scrivere neanche il proprio nome. In compenso, ha scritto due parole che indicavano il nome di una regione e di uno stato federale dell'Austria. La polizia di stato, a quel punt,o ha preso contatti con il servizio di soccorso sanitario della città del Vaticano per ottenere il cognome ed il nome del turista.

I poliziotti, dopo aver individuato l'hotel in cui alloggiava il cittadino austriaco, sono riusciti a comunicare con il capogruppo dell'agenzia turistica che, nel frattempo, aveva perso le tracce e i contatti con il concittadino. Intanto, le condizioni di salute dell’uomo sono migliorate e, alla fine, è stato dimesso e si è potuto ricongiungere al resto del gruppo di turisti.