Precipita dall'ultimo piano dell'hotel, morto turista americano

È precipitato dal settimo e ultimo piano dell'hotel dove alloggiava al Collatino. Un volo che non ha lasciato scampo a un 31enne statunitense nato a Porto Rico. La tragedia nel pomeriggio dello scorso lunedì in via Claudio Truffi, dove l'uomo alloggiava nel corso di una vacanza con una comitiva di cittadini americani che stava trascorrendo nella Città Eterna.

A richiedere l'intervento al 112 poco dopo le 17:00 del 27 marzo i lavoratori del iH Hotels Roma Z3 dopo aver trovato il corpo nel cortile interno dell'albergo. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti delle volanti e del commissariato Prenestino. Ascoltati amici e familiari del 31enne, secondo i primi accertamenti si potrebbe essere trattato di un gesto volontario. L'uomo non ha però lasciato né biglietti né messaggi d'addio.

Sequestrato il telefono cellulare della vittima, al Collatino sono intervenuti anche gli investigatori della scientifica, con la polizia che - seppur propendendo per il suicidio - non esclude al momento nessuna ipotesi. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Disposta l'autopsia.