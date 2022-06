Lite fra comitive di ragazzi: accoltellato turista americano

Uno sguardo di troppo, poi le prime parole grosse a cui hanno fatto seguito gli insulti e le minacce. Poi la lite, in cui ad avere la peggio è stato un turista 20enne in vacanza a Roma. A ferirlo all'avambraccio un ragazzo di 16 anni, ritenuto responsabile dell'accoltellamento del suo rivale. Le violenze nel corso del weekend appena trascorso in largo Corrado Ricci, nell'area dei Fori Imperali, in pieno Centro Storico.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti dopo aver ricevuto diverse chiamate al 112, la lite ha coinvolto due comitive di amici, un gruppetto di cinque italiani ed altrettanti giovani turisti in vacanza nella Città Eterna. Terreno di battaglia la piazza che divide via Cavour da viale dei Fori Imperiali. Qui le due comitive si sono infatti affrontate dopo aver discusso per futili motivi.

Violenze nel corso delle quali un 16nne italiano, residente in una casa famiglia di Tortoreto, in provincia di Teramo - dalla quale si era allontanato da due anni senza far ritorno - ha quindi impugnato un coltello e si è scagliato contro un 20enne statunitense, ferendolo all'avambraccio destro. Poi la fuga per le strade del centro storico della Capitale.

Ferito il 20enne è stato quindi soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santo Spirito dove è stato medicato e dimesso con pochi giorni di prognosi. Richiesto l'intervento ai carabinieri, sono poi stati i militari della Compagnia Roma Centro, diretti dal capitano Matteo Alborghetti, a risalre al presunto aggressore, poi deferito all'autorità giudiziaria per lesioni.